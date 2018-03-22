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Полиция и приставы проверили таксистов на площади трех вокзалов
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Полиция и приставы проверили таксистов на площади трех вокзалов 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
22 марта сотрудники Московской административной дорожной инспекции вместе с судебными приставами провели рейд по проверке таксистов на площади трех вокзалов. Корреспондент «ВМ» участвовал в проверке водителей, нарушающих правила перевозки пассажиров.
На Комсомольской площади находятся три вокзала: Ярославский, Казанский и Ленинградский, поэтому здесь всегда многолюдно. Таксисты «ловят» пассажиров и то и дело отъезжают от стоянки. Но не все они соблюдают правило перевозки.
— Чаще всего в салоне отсутствует информация о таксомоторной организации и водителе, а на авто нет «шашечек», — поясняет пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.
И вот останавливают первого таксиста.
— Старший лейтенант полиции Михаил Пеньков, — представляется инспектор дорожно-патрульной службы. — Предъявите Ваши документы.
Он проверяет — все в порядке. Автомашину осматривает инспектор Московской административной дорожной инспекции Олег Антипов и тоже не находит нарушений. Данные о водителе и таксомоторной организации вбивает в базу судебный пристав. Оказывается, что у компании 297 тысяч неоплаченных штрафов.
— Теперь мы будем эвакуировать машину на стоянку, — поясняет Дмитрий Щербаков. — Если руководство таксомоторной компании в течение 10 дней не оплатят штраф, то машина будет продана и штраф будет взыскан в пользу государства. А оставшиеся деньги перечислят на счет организации.
Останавливают вторую машину, принадлежащую другой компании. Оказывается, что у нее тоже есть долг на 110 тысяч. Судебные приставы изымают и вторую машину.
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