Полиция и приставы проверили таксистов на площади трех вокзалов

22 марта сотрудники Московской административной дорожной инспекции вместе с судебными приставами провели рейд по проверке таксистов на площади трех вокзалов. Корреспондент «ВМ» участвовал в проверке водителей, нарушающих правила перевозки пассажиров.

На Комсомольской площади находятся три вокзала: Ярославский, Казанский и Ленинградский, поэтому здесь всегда многолюдно. Таксисты «ловят» пассажиров и то и дело отъезжают от стоянки. Но не все они соблюдают правило перевозки.

— Чаще всего в салоне отсутствует информация о таксомоторной организации и водителе, а на авто нет «шашечек», — поясняет пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.

И вот останавливают первого таксиста.

— Старший лейтенант полиции Михаил Пеньков, — представляется инспектор дорожно-патрульной службы. — Предъявите Ваши документы.

Он проверяет — все в порядке. Автомашину осматривает инспектор Московской административной дорожной инспекции Олег Антипов и тоже не находит нарушений. Данные о водителе и таксомоторной организации вбивает в базу судебный пристав. Оказывается, что у компании 297 тысяч неоплаченных штрафов.

— Теперь мы будем эвакуировать машину на стоянку, — поясняет Дмитрий Щербаков. — Если руководство таксомоторной компании в течение 10 дней не оплатят штраф, то машина будет продана и штраф будет взыскан в пользу государства. А оставшиеся деньги перечислят на счет организации.

Останавливают вторую машину, принадлежащую другой компании. Оказывается, что у нее тоже есть долг на 110 тысяч. Судебные приставы изымают и вторую машину.