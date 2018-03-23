Отдавай машину, если не гасишь штрафы

На Комсомольской площади всегда много такси. Поэтому сотрудники Московской административной дорожной инспекции вместе с судебными приставами проверили, как таксисты соблюдают правила безопасности перевозки пассажиров. Корреспондент «ВМ» тоже принял участие в рейде.

Сюда, на Комсомольскую площадь, прибывают люди со всей страны. Неудивительно, что таксисты «ловят» пассажиров и отъезжают от стоянки. Но не все соблюдают правила перевозки.

— У нарушителей чаще всего в салоне отсутствует информация о водителе, а на авто нет «шашечек», — поясняет специалист МАДИ Ольга Дыгало.

Останавливают первого водителя.

— Старший лейтенант полиции Михаил Пеньков, — представляется инспектор Дорожно-патрульной службы. — Предъявите документы.

Он внимательно изучает предоставленное — все в порядке. Автомашину осматривает инспектор Московской административной дорожной инспекции Олег Антипов и тоже не находит нарушений.

Данные о водителе и таксомоторной организации вбивает в базу судебный пристав. Оказывается, у компании 297 тысяч рублей неоплаченных штрафов.

— Теперь мы будем эвакуировать машину, — поясняет Дмитрий Щербаков. — Если руководство таксомоторной компании в течение 10 дней не оплатит штраф, то автомобиль будет продан, и долг взыщут в пользу государства. А оставшиеся деньги перечислят на счет организации.

Инспекторы останавливают вторую машину. Оказывается, у ее владельца тоже есть долг на 110 тысяч рублей. Судебные приставы изымают и второе авто.