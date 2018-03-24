Ещё
Жители Орла жалуются на несоблюдение графиков маршрутчиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
России объявили дипломатическую войну
России объявили дипломатическую войну

Жители Орла жалуются на несоблюдение графиков маршрутчиками 

РИА 57 56 минут назад
Фото: РИА 57
В администрацию Орла с предложением принять меры по работе общественного транспорта обратились представители регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Предложение было сформировано по результатам мониторинга работы общественного транспорта в областном центре, после обращений жителей города.
— Жители Орла постоянно жалуются на движение общественного транспорта. Особенно много жалоб поступает от граждан, проживающих в новых микрорайонах, где в вечернее время невозможно уехать в центр города. Кроме этого, орловчане недовольны движением транспорта в соответствии с установленным на остановках расписанием, — прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ Юрий Власов.
«Фронтовики» проверили графики движения транспорта в течение всего дня во всех районах Орла. Как выяснилось, утром сложно уехать из микрорайонов Зареченский, Новая Ботаника, а также из ряда мест Северного и Железнодорожного районов Орла.
В ОНФ отметили, что в микрорайоне Новая Ботаника водители маршруток не соблюдают график движения, поскольку не хватает автобусов. По этой причине большая часть пассажиров вынуждена садиться в автобусы улице Комсомольской.
Вечером возникают трудности с поездкой на общественном транспорте из Советского района Орла, с остановок, которые находятся на Наугорском шоссе, улице Октябрьской и 60 лет Октября.
Активисты ОНФ сделали вывод, что около 90% жителей Орла сталкиваются с проблемами несоблюдения графиков движения общественного транспорта.
Сообщение Жители Орла жалуются на несоблюдение графиков маршрутчиками появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орел приедет «Поезд памяти» В Орле ночью два Renault не поделили перекрёсток В одном из дворов Орла под колёса «Рено» попала пенсионерка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину411
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ118
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам59
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку96
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля37
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
России объявили дипломатическую войну
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение