Жители Орла жалуются на несоблюдение графиков маршрутчиками

В администрацию Орла с предложением принять меры по работе общественного транспорта обратились представители регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Предложение было сформировано по результатам мониторинга работы общественного транспорта в областном центре, после обращений жителей города.

— Жители Орла постоянно жалуются на движение общественного транспорта. Особенно много жалоб поступает от граждан, проживающих в новых микрорайонах, где в вечернее время невозможно уехать в центр города. Кроме этого, орловчане недовольны движением транспорта в соответствии с установленным на остановках расписанием, — прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ Юрий Власов

«Фронтовики» проверили графики движения транспорта в течение всего дня во всех районах Орла. Как выяснилось, утром сложно уехать из микрорайонов Зареченский, Новая Ботаника, а также из ряда мест Северного и Железнодорожного районов Орла.

В ОНФ отметили, что в микрорайоне Новая Ботаника водители маршруток не соблюдают график движения, поскольку не хватает автобусов. По этой причине большая часть пассажиров вынуждена садиться в автобусы улице Комсомольской.

Вечером возникают трудности с поездкой на общественном транспорте из Советского района Орла, с остановок, которые находятся на Наугорском шоссе, улице Октябрьской и 60 лет Октября.

Активисты ОНФ сделали вывод, что около 90% жителей Орла сталкиваются с проблемами несоблюдения графиков движения общественного транспорта.