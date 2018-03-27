В России Mercedes отзывает тысячи авто из-за серьезной проблемы

Российское подразделение Mercedes-Benz отзывает в РФ 4 419 автомобилей Mercedes-Benz С-/GLC-класса. Как сообщает «Интерфакс», речь идет о машинах, проданных с 2013 по 2017 годы. Причиной отзыва является «возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда». Компания объявила: все владельцы авто, что попадают под отзыв, будут проинформированы. Им нужно будет приехать в дилерский центр для проверки. При необходимости в автомобилях будет доработка рулевой колонки. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

На прошлой неделе российское подразделение Mercedes-Benz объявило об отзыве в РФ более 12 тысяч машин марок Mercedes-Benz С-/Е-класса и GL. Причина отзыва была та же — вероятность срабатывания подушки безопасности из-за электростатического разряда.

Ранее «СП» сообщала, что более миллиона автомобилей Mercedes-Benz отзывают по всему миру из-за серьезного изъяна. Причина снова в подушке безопасности. По словам представителей компании, подушка может раскрываться в авто по ошибке. Из-за этого уже несколько водителей получили ссадины и ушибы.

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