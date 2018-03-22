В снежном плену: на дорогах Екатеринбурга авария за аварией

Екатеринбурге сегодня снег, водители жалуются на «кашу» на дорогах. Особенно сильный снегопад начался с обеда, и на таком фоне произошло множество ДТП.

Об одном из них мы уже написали — водитель Volkswagen не справился с управлением, задел трамвай, трамвай попробовал затормозить — и в результате травму плеча получила женщина-кондуктор, пролетевшая, по словам очевидцев, полсалона.

А на 15-м километре Тюменского тракта большегруз улетел в кювет. Как сообщают в ГИБДД города, там столкнулись три машины, но других официальных подробностей нет. На видео с места происшествия грузовой тягач достает фуру из кювета.

Если вы стали очевидцем ДТП, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.