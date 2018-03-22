«Слова подлых трусов не комментирую»: глава МВД края — об анонимном посте про запрет погонь за лихачами

12 марта в центре Перми произошла серьезная авария — российская легковушка без номеров врезалась в машину скорой помощи — так, что последнюю развернуло. В аварии пострадали водитель «скорой», врач, пациентка, которую везли в больницу, и пассажиры Lada Vesta — одна из них, 19-летняя пермячка, позже скончалась в больнице. Водитель легкового автомобиля сбежал с места аварии — после столкновения вышел из машины и скрылся во дворах. Арестовали его на следующий день.

20 марта в пермском телеграм-канале «Решетниковский спуск» появилось громкое сообщение:

«Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Виктор Кошелев запретил пермским инспекторам ГИБДД преследовать автомобили, которые проигнорировали их требование об остановке, — говорится в публичном посте. — Запрет связан с ДТП, произошедшим 12 марта на перекрестке улиц Ленина и Крисанова, когда Lada Vesta без номеров проехала на «красный» и врезалась в машину скорой помощи. Пострадали шесть человек, в том числе 19-летняя девушка, которая позже скончалась в больнице. Водитель с места происшествия скрылся. На видео с камер наблюдения, которое появилось в интернете почти сразу, видно, что мчащую на «красный» «Весту» преследует автомобиль ДПС — он подъезжает к месту аварии с включенным проблесковым маячком буквально через пару секунд, когда столкновения со скорой помощью уже произошло. Патрульный автомобиль без остановки следует туда, куда после удара отлетела Lada Vesta. Вот тут и начинаются странности. Удар был такой силы, что машина «скорой» — теперь только под списание, а у «Лады» серьёзно поврежден кузов, и она тоже, вероятнее всего, не подлежит восстановлению. При этом ее водитель мгновенно покинул автомобиль и сразу скрылся. Возникает вопрос: он не получил ни одной царапины, и, находясь в прекрасном состоянии, убежал прямо на глазах подъехавших сотрудников ГИБДД?»

Далее в посте сообщается о том, что после происшествия генерал Кошелев дал указание о запрете для сотрудников ДПС на преследование не остановившихся по требованию автомобилей.

«Т.е. сейчас любой злодей или разбойник, совершивший преступление, может спокойно скрыться, а пьяный за рулем может спокойно нажать на газ и безнаказанно уехать», — пишут авторы поста.

Ранее, во время суда по мере пресечения для водителя легковушки, гособвинитель Константин Данилов рассказал 59.ru о том, что было до ДТП и почему за молодым человеком ехал патруль: «В день аварии он привлек внимание полиции тем, что постоянно увеличивал скорость, проехал на красный свет. Скорость не снижал. За ним с Комсомольского проспекта поехала машина ГИБДД с маячками. Однако водитель только увеличил скорость до 140 километров в час. На перекрестке Ленина-Крисанова он промчался на красный свет и столкнулся со скорой помощью. Из кабины выпал водитель „скорой“ и попал под колеса. Подозреваемый выбрался из своей машины и побежал во дворы. С места аварии ему удалось скрыться».

По-видимому, авторы поста в телеграм-канале связали само ДТП с погоней — якобы, столкновение произошло из-за нее, после чего генерал выдал предписание погонь не устраивать.

С просьбой прокомментировать информацию телеграм-канала о запрете преследования мы отправили запрос в краевую полицию. Генерал Кошелев ответил на него лично.

Виктор Кошелев опроверг информацию о запрете преследовать лихачей

— На ваш запрос сообщаю, что информацию подлых трусов, которые прячутся под анонимными никами, комментировать отказываюсь, — сообщил в ответе генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Виктор Кошелев. — В своей деятельности полиция руководствуется Конституцией РФ и федеральным законодательством. Если сотрудники органов внутренних дел не в полном объеме профессионально выполняют свои служебные обязанности или же создают угрозу для граждан, любой руководитель обязан дать оценку таким сотрудникам. Каких-либо письменных приказов в ГУ МВД России по Пермскому краю не издавалось. Пост в телеграм-канале — это форма защиты тех, кому дали соответствующую оценку.