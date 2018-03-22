Ярославских чиновников заставили ремонтировать чужую дорогу

Сотрудники ГИБДД прокуратуры проверили состояние дорог в Ярославском районе. Их внимание привлёк 870-метровый участок подъезда к зданию аэровокзала Туношна, который идёт уже после поворота с костромской трассы.

— Там были выявлены выбоины, которые превышают предельно допустимые значения, — заявили в прокуратуре Ярославского района. — А здесь часто ездят машины и даже маршрутки. А качество дороги серьёзно затрудняет движение транспорта.

Выяснилось, что этот участок дороги не находится на балансе ни у департамента транспорта Ярославской области , ни у администрации Ярославского района. Другими словами — дорога бесхозная.

— Если дорогу не поставить к кому-либо на баланс, то она разрушится полностью и никто её не починит, — решили в прокуратуре и подали иск в суд, чтобы тот обязал областной департамент транспорта взять дорогу в свою собственность.

Суд удовлетворил эти исковые требования. Теперь ремонтировать эту дорогу придётся чиновникам из областного бюджета.

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