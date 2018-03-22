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Ярославских чиновников заставили ремонтировать чужую дорогу
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Ярославских чиновников заставили ремонтировать чужую дорогу 

76.ru 38 минут назад
Фото: 76.ru
Сотрудники ГИБДД и прокуратуры проверили состояние дорог в Ярославском районе. Их внимание привлёк 870-метровый участок подъезда к зданию аэровокзала Туношна, который идёт уже после поворота с костромской трассы.
— Там были выявлены выбоины, которые превышают предельно допустимые значения, — заявили в прокуратуре Ярославского района. — А здесь часто ездят машины и даже маршрутки. А качество дороги серьёзно затрудняет движение транспорта.
Выяснилось, что этот участок дороги не находится на балансе ни у департамента транспорта Ярославской области, ни у администрации Ярославского района. Другими словами — дорога бесхозная.
— Если дорогу не поставить к кому-либо на баланс, то она разрушится полностью и никто её не починит, — решили в прокуратуре и подали иск в суд, чтобы тот обязал областной департамент транспорта взять дорогу в свою собственность.
Суд удовлетворил эти исковые требования. Теперь ремонтировать эту дорогу придётся чиновникам из областного бюджета.
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