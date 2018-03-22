Заперся в чужой машине и оскорбил сотрудников полиции череповчанин

Крупный штраф или даже уголовное преследование ждет нарушителя порядка в городе металлургов. Молодой человек закрылся в чужой машине и оскорбил сотрудников полиции.

ЧП произошло накануне на проспекте Победы, 95, в городе металлургов. Брошенный на проезжей части ВАЗ-21099 мешал проезду, поэтому жители вызвали наряд ГИБДД и эвакуатор. Когда автомобиль начали готовить к погрузке, прибежал 26-летний молодой человек, который залез в транспорт, закрылся там и высказал в адрес правоохранителей оскорбления.

Дорожные инспекторы вызвали сотрудников Росгвардии. На место происшествия прибыла вневедомственная охрана, которая задержала дебошира. До их приезда буйный череповчанин успел несколько раз ударить по автомобилю железным прутом. По его словам, он собирался сдать транспорт на металлолом, поэтому не желал, чтобы машину эвакуировали. Правда, доказать, что он является собственником автомобиля, дебошир так и не смог.