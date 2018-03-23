На особом контроле автобусы

Во Владимирской области стартовала профилактическая операция «Автобус» проводить её будет Госавтоинспекция . Причина достаточно банальная — за первые два месяца текущего года на территории региона произошло 16 ДТП с участием автобусов, в которых травмы получили 19 человек, сообщается на сайте УМВД.

Львиная доля происшествий с участием автобусов случается по вине водителей общественного транспорта. Самое большое увеличение ДТП с участием автобусов зафиксировали в областном центр их количество возросло с одного до шести.

«В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок на территории региона проводится операция «Автобус», — сообщается на сайте регионального УМВД.

В рамках акции инспекторы Госавтоинспекции проконтролирую соблюдения ПДД со стороны водителей общественного транспорта. Особое внимание уделят наиболее аварийным участкам дороги, конечным остановочным пунктам автобусов, а также транспорту, перевозящему детей.

Кроме того, нарушения ПДД в общественном транспорте будут выявлять «сотрудники в штатском», которые станут обычными пассажирами. Проследят за передвижением автобусов и из машин, только автомобили будут без специальных опознавательных знаков. Первый этап операции продлится до конца марта.