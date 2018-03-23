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На особом контроле автобусы
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На особом контроле автобусы 

ТВ-МИГ 35 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Во Владимирской области стартовала профилактическая операция «Автобус» проводить её будет Госавтоинспекция. Причина достаточно банальная — за первые два месяца текущего года на территории региона произошло 16 ДТП с участием автобусов, в которых травмы получили 19 человек, сообщается на сайте УМВД.
Львиная доля происшествий с участием автобусов случается по вине водителей общественного транспорта. Самое большое увеличение ДТП с участием автобусов зафиксировали в областном центр их количество возросло с одного до шести.
«В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок на территории региона проводится операция «Автобус», — сообщается на сайте регионального УМВД.
В рамках акции инспекторы Госавтоинспекции проконтролирую соблюдения ПДД со стороны водителей общественного транспорта. Особое внимание уделят наиболее аварийным участкам дороги, конечным остановочным пунктам автобусов, а также транспорту, перевозящему детей.
Кроме того, нарушения ПДД в общественном транспорте будут выявлять «сотрудники в штатском», которые станут обычными пассажирами. Проследят за передвижением автобусов и из машин, только автомобили будут без специальных опознавательных знаков. Первый этап операции продлится до конца марта.
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