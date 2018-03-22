Белгородская УК выплатит 184 тыс. рублей за упавший на машину снег

Суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию владельцу автомобиля, на который упал с крыши снег, сообщила пресс-служба Белгородского облсуда.

18 февраля на иномарку Hyundai Solaris, припаркованную у подъезда, упал снег, сошедший с крыши дома. На восстановительный ремонт автомобиля его владелица потратила 184 тыс. рублей. Эти деньги женщина решила взыскать с управляющей компанией ООО «Оникс-сервис», обслуживающей дом.

Поскольку УК не представила доказательства того, что чистила крыши в этот период, а также не повесила таблички, предупреждающие о возможном падении снега с крыши и запрете парковки, суд взыскал с компании 184 тыс. рублей.

Компенсация морального вреда составила 10 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал ответчика возместить истице судебные расходы.