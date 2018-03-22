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В Пекине выпущены номерные знаки для беспилотных автомобилей
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В Пекине выпущены номерные знаки для беспилотных автомобилей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — В четверг в Пекине впервые были выпущены временные номерные знаки для беспилотных автомобилей, разработанных компанией Baidu, которые позволят проводить общественные дорожные испытания данных транспортных средств /ТС/.
Сообщается, что для проведения испытаний городское правительство открыло 33 автодороги, общая длина которых составляет 105 км. Все они находятся за пределами 5-го транспортного кольца и вдали от густонаселенных пригородных районов.
Согласно правилам управления дорожными испытаниями беспилотных автомобилей, общественные испытания подобных транспортных средств возможны только после преодоления ими 5000 км в определенных закрытых испытательных зонах и прохождения оценки.
Первые в столице специализированные испытательные зоны были построены в районе Хайдянь и занимают площадь в 13 га.
Отмечается, что проходящие испытания транспортные средства должны быть оснащены контрольными приборами, которые будут отслеживать стили вождения, собирать информацию о месторасположении транспортных средств, а также проверять управляются ли ТС в беспилотном режиме.
Кроме того, водители, принимающие участие в испытаниях, должны пройти обучение самостоятельного вождения длительностью не менее 50 часов.
Срок действия лицензии на проведение дорожных испытаний составляет 30 дней. По его истечению можно подать заявление на продление лицензии после прохождения оценки беспилотных автомобилей. -0-
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