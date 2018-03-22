«Собрав все поручни, кондуктор пролетела полвагона»: на Московской иномарка въехала в трамвай

Сегодня в 12:50 на Московской между Ленина и Малышева произошла авария, в которой пострадала женщина — кондуктор трамвая.

Как рассказали в ГИБДД города, трамвай и Volkswagen Jetta ехали по Московской со стороны Ленина в сторону Малышева. «Водитель не справился с управлением, машину занесло», — уточняют в ГИБДД.

Водитель трамвая, по словам очевидцев, резко затормозил, но столкновения избежать не удалось. Легковушка левым передним крылом ударила трамвай.

«От резкого торможения кондуктор первого вагона, собрав все поручни и пролетев полвагона, сильно упала на пол. Во время падения сильно ударилась головой. На место прибыла реанимация. После осмотра врачами женщина была доставлена в 36-ю ГКБ», — рассказывают очевидцы.

Трамваи в этом направлении простояли более часа. По последним данным, кондуктор получила перелом плеча.