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«Собрав все поручни, кондуктор пролетела полвагона»: на Московской иномарка въехала в трамвай
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«Собрав все поручни, кондуктор пролетела полвагона»: на Московской иномарка въехала в трамвай 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в 12:50 на Московской между Ленина и Малышева произошла авария, в которой пострадала женщина — кондуктор трамвая.
Как рассказали в ГИБДД города, трамвай и Volkswagen Jetta ехали по Московской со стороны Ленина в сторону Малышева. «Водитель не справился с управлением, машину занесло», — уточняют в ГИБДД.
Водитель трамвая, по словам очевидцев, резко затормозил, но столкновения избежать не удалось. Легковушка левым передним крылом ударила трамвай.
«От резкого торможения кондуктор первого вагона, собрав все поручни и пролетев полвагона, сильно упала на пол. Во время падения сильно ударилась головой. На место прибыла реанимация. После осмотра врачами женщина была доставлена в 36-ю ГКБ», — рассказывают очевидцы.
Трамваи в этом направлении простояли более часа. По последним данным, кондуктор получила перелом плеча.
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