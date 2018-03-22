Водителя внедорожника с «блатными номерами», устроившего ДТП на 50 лет ВЛКСМ, не могут наказать уже три месяца

Тюменский автомобилист Андрей Шемет почти три месяца не может добиться справедливости после ДТП, в котором пострадала его машина. Виновника аварии — владельца внедорожника с «блатными» номерами — вычислили уже давно, но Госавтоинспекция до сих пор почему-то не привлекла его к ответственности. Почему так вышло — в ситуации разбирался журналист 72.ru.

Что произошло

30 декабря прошлого года, рассказывает Андрей Шемет, он на своем автомобиле Volkswagen Jetta остановился на светофоре недалеко от дома №37 по улице 50 лет ВЛКСМ. Через секунду в него сзади влетел Land Cruser. Вместо того, чтобы выйти из салона и дождаться аварийного комиссара, водитель внедорожника поспешил покинуть место ДТП, грубо нарушив ПДД — пересек двойную сплошную. Этот факт подтверждают свидетели, а также записи с видеорегистраторов и камер видеофиксации нарушений. Но это не помогло задержать нарушителя.

Внедорожник скрылся с места ДТП — В ГИБДД мне сказали, что нашли водителя, и он обещал подъехать для разбирательства, но почему-то не приехал, поэтому они не могут составить протокол. Так говорят уже почти три месяца, а по истечению этого срока дело перейдет в архив. Дальше придётся добиваться справедливости только через суд, — возмущается Андрей Шемет.

Сумма ущерба, который понёс водитель Volkswagen Jetta, довольно ощутимая — за ремонт поврежденного бампера, фары и крыла потребовалось отдать порядка 30 тысяч рублей.

В итоге ему пришлось самостоятельно искать виновника аварии. Владельцем внедорожника оказался один из тюменских бизнесменов. Андрей Шемет честно признается, что не понимает — почему сотрудники ГИБДД не могут вызвать нарушителя и привлечь его к ответственности.

Что говорят в ГИБДД

В госавтоинспекции на вопрос 72.ru пояснили, что поиски водителя Land Cruser не прекращались:

— Водитель скрылся с места аварии и грубо нарушил ПДД. Инспекторы искали его по месту прописки, но он там не проживает. С ним удалось выйти на связь по телефону. Он рассказал, что находится на лечении в другом городе. Сейчас направлено поручение, чтобы водителя там разыскали сотрудники местной госавтоинспекции.

В Госавтоинспекции выяснили, что водитель оказался злостным нарушителем. В 2015 году он лишался прав за уезд с места ДТП, в 2010 за отказ проходить медицинское освидетельствование, а еще раньше его уже ловили за езду в состоянии алкогольного опьянения.

После той аварии на 50 лет ВЛКСМ, по данным тюменской ГИБДД, автомобиль Land Cruser на улицы города больше не выезжал. Если вы стали очевидцем ДТП, у вас фото и видео с места аварии, то присылайте к нам в редакцию по почте или сообщайте по телефону 8-922-479-00-81 (Viber и Telegram).