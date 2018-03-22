Спровоцировавшего ДТП водителя автобуса отстранили от работы в Приморском крае

Водитель автобуса 17 марта пренебрег правилами дорожного движения и спровоцировал аварию с двумя аналогичными транспортными средствами во Владивостоке . Нарушителя отстранили от работы, сообщило ИА Primamedia.

Таким водителям не место на городских маршрутах. Мы ежедневно говорим о том, что безопасность пассажиров для нас превыше всего, а на деле получается наоборот. Безусловно, здесь на лицо грубейшее нарушение не только правил дорожного движения, но и нашего договора о сотрудничестве с автотранспортной компанией

— начальник управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин.

В отношении водителя проводится проверка, по результатам которой будет принято дальнейшее решение.

Жителю Владивостока, который снес опору надземного пешеходного перехода на Subaru, планируют предъявить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.