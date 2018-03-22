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Спровоцировавшего ДТП водителя автобуса отстранили от работы в Приморском крае
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Спровоцировавшего ДТП водителя автобуса отстранили от работы в Приморском крае 

360tv.ru 1 час назад
Водитель автобуса 17 марта пренебрег правилами дорожного движения и спровоцировал аварию с двумя аналогичными транспортными средствами во Владивостоке. Нарушителя отстранили от работы, сообщило ИА Primamedia.
Таким водителям не место на городских маршрутах. Мы ежедневно говорим о том, что безопасность пассажиров для нас превыше всего, а на деле получается наоборот. Безусловно, здесь на лицо грубейшее нарушение не только правил дорожного движения, но и нашего договора о сотрудничестве с автотранспортной компанией
— начальник управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин.
В отношении водителя проводится проверка, по результатам которой будет принято дальнейшее решение.
Жителю Владивостока, который снес опору надземного пешеходного перехода на Subaru, планируют предъявить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.
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