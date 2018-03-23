От чего умирают зауральцы? Траурная статистка Курганской области

Как сообщает сайт «Реальное время», в 2017 году в России родилось 1,69 млн человек (это на 203 тыс., или на 11% меньше, чем в 2016 году), тогда как умерли 1,82 млн человек (что на 64 тыс. человек меньше, чем в предшествующем году).

Тыва и Дагестан. Одни из лучших показателей по соотношению к числу родившихся и умерших в Тюменской области — 55,3%, это 5 строчка в рейтинге. В Кургане число умерших людей превысило число рожденных, по статистике 2017 года, Зауралье заняло лишь 75 место. Наиболее благоприятная ситуация по этому показателю сложилась в республиках Чечня

Рождаемость и смертность в России растет, но население убывает.

Самые частые причины смерти

47% смертей в России — от сердечно сосудистых заболеваний.

В целом по России показатель смертности варьируется от 321 до 1742 человек на 100 тыс. населения. Самая высокая смертность зафиксирована в центральных регионах России, но и Курганская область , где умерло 1520 человек на 100 тыс. населения, не сильно от них отличается. Больше, чем в Зауралье, смертей зафиксировано в Тульской, Владимирской, Смоленской, Брянской, Рязанской, Псковской и Новгородской областях.

По данным Свердовската, чаще всего зауральцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и болезней органов пищеворения. Самая частая внешняя причина смерти в Курганской области — самоубийство. Зауралье находится в десятке регионов России с самым высоким уровнем самоубийств, в том числе и детским. В 2016 число самоубийств составляло 321, а в 2017 выросло еще на 7%. В 2018 году ситуация стала еще тревожнее, только за январь свело счеты с жизнью 32 человека, что почти в 2 раза больше за тот же период 2017 года. Далее по внешним причинам смертности значительное место занимают несчастные случаи на дороге и в дорожно-транспортных происшествиях.

Данные сайта Свердловскстата за январь 2017 и январь 2018 года

Динамика смертности по ДТП Как видино из графика, в феврале погибло на 23% меньше чем в январе. Количество ДТП и ранений также уменьшилось.

Количество ДТП за 2018 год.

В связи с высокой смертностью от самоубийств и в дорожно-транспортных происшествиях важна профилактическая работа с категориями риска (учениками школ, колледжей, студентами и участниками дорожного движения).

Ранее ИА «Уральский Мередиан» рассказывало о повышенной смертности сильного пола, обусловленной поведенческими факторами.