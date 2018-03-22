Водитель уронил светофор, уходя от столкновения в Москве

Светофор пал жертвой невнимательности московского водителя, оттеснившего на обочину двигавшийся на высокой скорости джип. Камера регистратора сняла аварию с необычными последствиями.

ДТП произошло около 15:40 в минувшую среду на углу Тропаревской и улицы Академика Анохина на юго-западе столицы. Владелец белого кроссовера резко взял вправо, объезжая остановившийся на перекрестке фургон, но не обратил внимания на двигавшийся сзади черный джип. Водитель последнего, уходя от столкновения, вырулил на заснеженную обочину и врезался в столб, на котором был закреплен висевший над дорогой светофор.

Удар был такой силы, что оптическое устройство сорвалось и рухнуло на асфальт сразу за автомобилем виновника аварии.

В ДТП, как можно судить по кадрам, никто не пострадал — водители самостоятельно выбрались из салонов и отправились осматривать повреждения.