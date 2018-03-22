Более 1,5 тыс. автомобилей с задолженностями оказались на спецстоянках АМПП с начала года

Более 1,5 тыс. автомобилей с задолженностями оказались на спецстоянках ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) с начала 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.

«С 1 января 2018 г. за нарушения правил парковки на спецстоянки АМПП было перемещено более 1,5 тыс. автомобилей, владельцы которых имели задолженности перед Федеральной службой судебных приставов», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для того, чтобы получить автомобиль, эвакуированный за нарушение ПДД, владельцу необходимо пройти проверку у судебных приставов, которые работают на спецстоянках АМПП. Если водитель находится в базе должников, его транспортное средство может быть задержано до полной оплаты всех штрафов.

«Мы просим автомобилистов быть внимательными и вовремя погашать штрафы — в том числе, за неоплату парковки. Если автовладелец не оплачивает вовремя штрафы, то приставы могут наложить арест на его имущество, задержать автомобиль при выдаче со специализированной стоянки, запретить выезд за границу. Резидентам, имеющим три и более неоплаченных штрафа, могут отказать в выдаче резидентного разрешения. Более того, действие уже выданного разрешения может быть приостановлено до полного погашения задолженности», — добавил собеседник.