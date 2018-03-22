Бдительные россияне бесят сотрудников ГИБДД

Инспекторы ГИБДД боятся «весеннего обострения». Они признаются, что с потеплением граждане становятся чрезмерно бдительными, и на полицейских сыплется настоящий шквал жалоб — зачастую необоснованных.

Жалобы по телефону «102» поступают на неадекватных, пьяных или заблокировавших дорогу водителей. Как говорят сотрудники ГИБДД, в большинстве своем такие сообщения оказываются недостоверными.

По словам инспекторов, зачастую информация о якобы пьяном участнике дорожного движения поступает после того, как двое просто не поделили дорогу. В итоге приходится бросать все дела, разыскивать «опасного пьяного водителя» — а под конец дня вылавливать совершенно трезвого человека.

"Вот автомобилиста кто-то резко подрезал — все, тот звонит «102», хочет отомстить, говорит, что за рулем пьяный или наркоман. Вылавливаешь такого полдня, рыскаешь по дворам. Останавливаешь — а за рулем нормальный мужик, который говорит, что просто слишком поздно включил «поворотник» и начал перестраиваться, не увидев помеху", — приводит рассказ инспектора "Газета.ru"

Некоторые сотрудники госавтоиспекции уверены: если человек просто подумал или предположил, что водитель пьян, и сообщил об этом в полицию, а этот факт не подтвердился, звонивший должен нести ответственность.

Однако юристы с такой постановкой вопроса не согласны. «Если у человека действительно имеются подозрения или предположения в том, что перед ним нарушитель — к примеру, пьяный человек — он просто обязан сообщить в полицию. И не задумываться о том, а не прибавит ли это служителям закона лишней работы», цитирует издание адвоката Марата Аманлиева

Юрист подчеркивает: обвинить в клевете гражданина могут, только если его вызвали в полицию и предупредили об ответственности за дачу ложных показаний — а он взял и все равно написал заявление.