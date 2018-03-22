В Башкирии за смерть четырех человек водитель фуры 5 лет проведёт в колонии

60-летнего водителя КамАЗа осудили на 5 лет колонии-поселения за ДТП, произошедшее 4 года назад, в котором погибли водитель и трое пассажиров автобуса, еще двое получили тяжёлые травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

60-летнего жителя Чишминского района райсуд признал виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть более чем двух лиц.

В суде установлено, что в ноябре 2013 года водитель коммерческой фирмы перед выходом в рейс не проверил техническое состояние и надежность буксирного крюка КамАЗа с прицепом. В результате он отцепился и съехал на встречную полосу, столкнувшись с автобусом «Peugeot», ехавшим по маршруту « Уфа — Раевка». В результате водитель автобуса и трое пассажиров скончались на месте. Еще два пассажира, среди которых был ребенок, получили тяжелые травмы.