В Башкирии за смерть четырех человек водитель фуры 5 лет проведёт в колонии 

60-летнего водителя КамАЗа осудили на 5 лет колонии-поселения за ДТП, произошедшее 4 года назад, в котором погибли водитель и трое пассажиров автобуса, еще двое получили тяжёлые травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
60-летнего жителя Чишминского района райсуд признал виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть более чем двух лиц.
В суде установлено, что в ноябре 2013 года водитель коммерческой фирмы перед выходом в рейс не проверил техническое состояние и надежность буксирного крюка КамАЗа с прицепом. В результате он отцепился и съехал на встречную полосу, столкнувшись с автобусом «Peugeot», ехавшим по маршруту «Уфа — Раевка». В результате водитель автобуса и трое пассажиров скончались на месте. Еще два пассажира, среди которых был ребенок, получили тяжелые травмы.
Первоначально Чишминский районный суд оправдал водителя грузовика. Но рассмотрев апелляцию, Верховный суд Башкирии отменил это решение и вернул уголовное дело на новое рассмотрение. Райсуд осудил виновника аварии к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении, на 3 года лишив его права управлять транспортными средствами.