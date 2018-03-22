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Госавтоинспекция Оренбурга нацелена на снижение ДТП с участием пешеходов
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Госавтоинспекция Оренбурга нацелена на снижение ДТП с участием пешеходов 

ProOren 42 минуты назад
Фото: ProOren
В Оренбурге полицейские серьезно озадачены сложившейся ситуацией на дорогах. Так, только за 2 месяца этого года в областном центре и Оренбургском районе зарегистрировано 42 ДТП с участием пешеходов. В результате аварии пострадали 41 человек, двое погибли.
С 20 по 22 марта Госавтоинспекция города проводит профилактическое мероприятие «Пешеход на дороге», главная задача которого — снижение ДТП с участием пешеходов. Инспекторы ГИБДД уделяют особое внимание нарушениям правил дорожного движения со стороны пешеходов, не предоставлению водителями преимущества в движении на пешеходных переходах и в целом на повышение правового сознания и дисциплины участников дорожного движения на улицах и дорогах.
Отметим, что за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.
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