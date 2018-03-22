Тюменка упала и сломала ногу в автобусе 15-го маршрута

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На Щербакова столкнулись пять машин: в ДТП пострадала водитель Nissan Teana

Тюменец, которого нашли в сугробе около мусорных баков, попал в больницу с переохлаждением

Два человека пострадали в массовом ДТП на нерегулируемом перекрестке в Тюмени