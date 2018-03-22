Тюменка упала и сломала ногу в автобусе 15-го маршрута 

Сегодня, 22 марта, у дома №155 по улице Республики в Тюмени случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Здесь столкнулись автобус, следовавший по 15 маршруту, и автомобиль «Лада Калина». Из-за резкого торможения в салоне общественного транспорта упала пассажирка 1960 года рождения. Женщина сломала ногу.
— По предварительной информации, водитель отечественной легковушки пытался повернуть — неудачно перестраивался и создал помеху автобусу, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.