Ещё
Тюменка упала и сломала ногу в автобусе 15-го маршрута
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменка упала и сломала ногу в автобусе 15-го маршрута 

72.ru 41 минуту назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 22 марта, у дома №155 по улице Республики в Тюмени случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Здесь столкнулись автобус, следовавший по 15 маршруту, и автомобиль «Лада Калина». Из-за резкого торможения в салоне общественного транспорта упала пассажирка 1960 года рождения. Женщина сломала ногу.
— По предварительной информации, водитель отечественной легковушки пытался повернуть — неудачно перестраивался и создал помеху автобусу, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
72.ru: последние новости
На Щербакова столкнулись пять машин: в ДТП пострадала водитель Nissan Teana Тюменец, которого нашли в сугробе около мусорных баков, попал в больницу с переохлаждением Два человека пострадали в массовом ДТП на нерегулируемом перекрестке в Тюмени
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»142
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах144
Офицеры МВД подрались на совещании88
С IKEA можно попрощаться8
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»199
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
02:53
«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
Политика В мире
02:55
Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
Политика Происшествия
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
01:18
Москвичам обозначили сроки прихода весны
Общество Новости Москвы
00:49
При «нападении» на РФ подлодка ВМС США вмёрзла в лёд
Происшествия Армия
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение