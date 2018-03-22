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На проспекте Косыгина устанавливали фонарный столб и устроили потоп
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На проспекте Косыгина устанавливали фонарный столб и устроили потоп 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Красногвардейском районе установка фонарного столба закончилась потопом, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел у дома №11 по проспекту Косыгина.
По словам очевидцев, рабочие пытались пробурить углубление для установки конструкции, но в процессе повредили трубу, из которой тут же хлынула вода.
Всю близлежащую территорию быстро затопило. Пока что выйти из дома или попасть внутрь не представляется возможным. На место коммунальной аварии уже выехала аварийная бригада.
«Из серии «Пробури и плыви…», — пишут свидетели потопа. — Надеюсь, за такое по шапке влетит, ну и устранять оперативно, чтобы жильцы не мучались».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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