На проспекте Косыгина устанавливали фонарный столб и устроили потоп

В Красногвардейском районе установка фонарного столба закончилась потопом, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург ». Инцидент произошел у дома №11 по проспекту Косыгина.

По словам очевидцев, рабочие пытались пробурить углубление для установки конструкции, но в процессе повредили трубу, из которой тут же хлынула вода.

Всю близлежащую территорию быстро затопило. Пока что выйти из дома или попасть внутрь не представляется возможным. На место коммунальной аварии уже выехала аварийная бригада.

«Из серии «Пробури и плыви…», — пишут свидетели потопа. — Надеюсь, за такое по шапке влетит, ну и устранять оперативно, чтобы жильцы не мучались».