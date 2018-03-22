Ещё
Верховный суд разрешил тормозить водителей вне постов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верховный суд разрешил тормозить водителей вне постов 

Авторамблер 54 минуты назад
Фото: Авторамблер
Согласно пункту 84.13 Административного регламента МВД по надзору за дорожным движением, который начал действовать 20 октября 2017 года, инспекторы могут останавливать водителей для проверки документов вне постов даже в тех случаях, если автомобилист не нарушал ПДД.
С просьбой проверить законность этого пункта в Верховный суд обратился юрист из Перми. По его мнению, это положение «противоречит ст. 56 Конституции» и «ограничивает права граждан, провоцируя злоупотребления и коррупцию среди инспекторов». В МВД, в свою очередь, пояснили, что остановка автомобиля «не имеет ничего общего с процедурой административного задержания» и «не нарушает и не ограничивает права водителей». Как сообщал «Авторамблер», в начале февраля 2018 года Верховный суд отказал пермяку в удовлетворении иска.
В решении ВС указывается, что Административный регламент утвержден уполномоченным органом и не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу — законам «О безопасности дорожного движения» и «О полиции».
Напомним, 8 февраля 2018 года в регламент ГИБДД внесли изменения. Поправки коснулись ситуаций, когда автовладелец отказывается предоставить инспектору свой автомобиль, оснований для проверки документов и правил поведения инспекторов ДПС с представителями судейского сообщества. Кроме того, был решет вопрос «мерзнущих ручек» гаишников.
Авторамблер: последние новости
Гаишники вышли из машины за мгновение до того, как ее расплющила фура Павел Воля продает самую любимую машину Рельсы, которые привели не туда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»142
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах144
Офицеры МВД подрались на совещании88
С IKEA можно попрощаться8
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»199
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
02:53
«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
Политика В мире
02:55
Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
Политика Происшествия
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
01:18
Москвичам обозначили сроки прихода весны
Общество Новости Москвы
00:49
При «нападении» на РФ подлодка ВМС США вмёрзла в лёд
Происшествия Армия
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение