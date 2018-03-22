Верховный суд разрешил тормозить водителей вне постов 

Согласно пункту 84.13 Административного регламента МВД по надзору за дорожным движением, который начал действовать 20 октября 2017 года, инспекторы могут останавливать водителей для проверки документов вне постов даже в тех случаях, если автомобилист не нарушал ПДД.
С просьбой проверить законность этого пункта в Верховный суд обратился юрист из Перми. По его мнению, это положение «противоречит ст. 56 Конституции» и «ограничивает права граждан, провоцируя злоупотребления и коррупцию среди инспекторов». В МВД, в свою очередь, пояснили, что остановка автомобиля «не имеет ничего общего с процедурой административного задержания» и «не нарушает и не ограничивает права водителей». Как сообщал «Авторамблер», в начале февраля 2018 года Верховный суд отказал пермяку в удовлетворении иска.
В решении ВС указывается, что Административный регламент утвержден уполномоченным органом и не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу — законам «О безопасности дорожного движения» и «О полиции».
Напомним, 8 февраля 2018 года в регламент ГИБДД внесли изменения. Поправки коснулись ситуаций, когда автовладелец отказывается предоставить инспектору свой автомобиль, оснований для проверки документов и правил поведения инспекторов ДПС с представителями судейского сообщества. Кроме того, был решет вопрос «мерзнущих ручек» гаишников.