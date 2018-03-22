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В Краснодаре 11-летнего мальчика «откачали» после клинической смерти
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В Краснодаре 11-летнего мальчика «откачали» после клинической смерти 

АиФ — Юг 55 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В Краснодаре медики спасли 11-летнего мальчика от клинической смерти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
Ребенок стал жертвой дорожной аварии. Его сбил автомобиль.
Вскоре на место происшествия прибыл реанимобиль.
С помощью вакуумного матраса пострадавшего перенесли в машину, начали восполнять объем циркулирующей крови, ввели обезболивающее и подключили аппаратуру для мониторинга.
После этого мальчика повезли в больницу. Однако по дороге он впал в клиническую смерть.
Врачи сделали ему непрямой массаж сердца, обеспечивали проходимость дыхательных путей и ввели адреналин.
После второй дозы адреналина мальчик начал дышать. К этому времени машина была уже у ворот Краевой клинической больницы № 1.
Ребенок получил травму головы, которая не позволяла проводить экстренную операцию.
В отделении реанимации ему провели полную диагностику.
В связи с тем, что пострадавшему требовалось непрерывное проведение искусственной вентиляции легких, после стабилизации состояния его перевели в Детскую краевую больницу.
Через несколько дней ребенок пришел в себя и начал дышать самостоятельно.
Спустя две недели его выписали. Теперь он находится на амбулаторном лечении и восстановлении.
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