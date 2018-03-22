В Краснодаре 11-летнего мальчика «откачали» после клинической смерти

Ребенок стал жертвой дорожной аварии. Его сбил автомобиль.

Вскоре на место происшествия прибыл реанимобиль.

С помощью вакуумного матраса пострадавшего перенесли в машину, начали восполнять объем циркулирующей крови, ввели обезболивающее и подключили аппаратуру для мониторинга.

После этого мальчика повезли в больницу. Однако по дороге он впал в клиническую смерть.

Врачи сделали ему непрямой массаж сердца, обеспечивали проходимость дыхательных путей и ввели адреналин.

После второй дозы адреналина мальчик начал дышать. К этому времени машина была уже у ворот Краевой клинической больницы № 1.

Ребенок получил травму головы, которая не позволяла проводить экстренную операцию.

В отделении реанимации ему провели полную диагностику.

В связи с тем, что пострадавшему требовалось непрерывное проведение искусственной вентиляции легких, после стабилизации состояния его перевели в Детскую краевую больницу.

Через несколько дней ребенок пришел в себя и начал дышать самостоятельно.

Спустя две недели его выписали. Теперь он находится на амбулаторном лечении и восстановлении.