В Краснодаре 11-летнего мальчика «откачали» после клинической смерти 

В Краснодаре медики спасли 11-летнего мальчика от клинической смерти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
Ребенок стал жертвой дорожной аварии. Его сбил автомобиль.
Вскоре на место происшествия прибыл реанимобиль.
С помощью вакуумного матраса пострадавшего перенесли в машину, начали восполнять объем циркулирующей крови, ввели обезболивающее и подключили аппаратуру для мониторинга.
После этого мальчика повезли в больницу. Однако по дороге он впал в клиническую смерть.
Врачи сделали ему непрямой массаж сердца, обеспечивали проходимость дыхательных путей и ввели адреналин.
После второй дозы адреналина мальчик начал дышать. К этому времени машина была уже у ворот Краевой клинической больницы № 1.
Ребенок получил травму головы, которая не позволяла проводить экстренную операцию.
В отделении реанимации ему провели полную диагностику.
В связи с тем, что пострадавшему требовалось непрерывное проведение искусственной вентиляции легких, после стабилизации состояния его перевели в Детскую краевую больницу.
Через несколько дней ребенок пришел в себя и начал дышать самостоятельно.
Спустя две недели его выписали. Теперь он находится на амбулаторном лечении и восстановлении.