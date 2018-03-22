В Курске водитель сбил 12-летнюю девочку на переходе и скрылся с места ДТП

Около 14.00 21 марта в Курске неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП, сообщила пресс-служба регионального МВД Авария случилась возле дома №11«Е» по Магистральному проезду. Неизвестный водитель при повороте во двор дома сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемой «зебре». В результате ДТП школьницу госпитализировали в больницу Курска, а водитель скрылся с места аварии. Свидетелей этого ДТП просят сообщить любую информацию по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области : 8 (4712) 36-70-01, 36-70-02.