В Орловской области украли дорогу 

Речь идет о бетонных плитах. Дорога протяженностью более 25 км вела к трем населенным пунктам, расположенным в Шаблыкинском районе. Местные СМИ пишут, что ранее дорога принадлежала сельхозпредприятию. Вскоре оно обанкротилось, и все имущество было распродано. В конце 2017 года полиция возбудила дело о краже плит. Теперь инцидентом заинтересовался Следственный Комитет. Похожий инцидент произошел в начале года в Китае. Там неизвестные вырезали из экспериментальной дороги небольшой кусок с солнечными батареями. Это произошло через пять дней после запуска объекта.