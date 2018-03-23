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В Орловской области украли дорогу
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В Орловской области украли дорогу 

Авторадио 46 минут назад
Фото: За рулем
Речь идет о бетонных плитах. Дорога протяженностью более 25 км вела к трем населенным пунктам, расположенным в Шаблыкинском районе. Местные СМИ пишут, что ранее дорога принадлежала сельхозпредприятию. Вскоре оно обанкротилось, и все имущество было распродано. В конце 2017 года полиция возбудила дело о краже плит. Теперь инцидентом заинтересовался Следственный Комитет. Похожий инцидент произошел в начале года в Китае. Там неизвестные вырезали из экспериментальной дороги небольшой кусок с солнечными батареями. Это произошло через пять дней после запуска объекта.
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