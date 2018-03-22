В мексиканском кафе неизвестные расстреляли посетителей 

По меньшей мере шесть человек погибли в ходе стрельбы в мексиканском муниципалитете Пурисима-дель-Ринкон. Более 20 — получили ранения, сообщает газета El Sol de Salamanca.
По предварительным данным, в кафе, где проводилась вечеринка, ворвались вооруженные люди и стрельбу по посетителям. Затем бандиты скрылись с места трагедии на грузовике.
Всех раненых госпитализировали. Полиция проводит расследование случившегося.
Личности злоумышленников пока установить не удалось. Мотивы преступления полиции также неизвестны.
Отметим, в Мексике часто случаются перестрелки. Так, в августе прошлого года вражда между двумя семьями привела к трагическим событиям. В ходе перестрелки между конфликтующими погибли десять человек.
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