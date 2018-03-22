Водитель «Мерседеса» попал в больницу из-за доски на дороге в Нижегородской области

Водитель «Мерседеса» попал в больницу с переломом ребер после внезапного удара о доску на дороге в Краснобаковском районе. ДТП случилось вечером в среду, 21 марта, на 137-м километре автодороги Нижний Новгород — Киров. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

В 19.20 59-летний мужчина на «Мерседесе» наехал на неожиданное препятствие на проезжей части — доску. Из-за аварии водитель с девятилетним стажем получил серьезные травмы, врачи вынуждены были госпитализировать его в центральную районную больницу.

Напомним, 88-летняя пенсионерка попала под колеса иномарки на парковке в Автозаводском районе.