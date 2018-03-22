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Поторопившаяся пенсионерка угодила под колеса автобуса в Рыбинске
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Поторопившаяся пенсионерка угодила под колеса автобуса в Рыбинске 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Пенсионерка в Рыбинске угодила под колеса рейсового автобуса, водитель которого выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.
ДТП произошло около 12:20 в минувшую среду, 21 марта, на углу улиц Герцена и Луначарского. Водитель автобуса, обогнув поворачивавший кроссовер, оказался на перекрестке, когда уже мигал желтый, а потому прибавил скорость, чтобы успеть миновать пешеходный переход. Стоявшая на тротуаре пожилая женщина видела приближающийся ПАЗ, но как только загорелся зеленый сигнал, тут же ступила на «зебру». Сделать она успела всего три шага, после чего угодила под колеса маршрутки, водитель которой поздно начал тормозить.
Пострадавшую перенесли с проезжей части на тротуар, а затем госпитализировали — врачи диагностировали у пенсионерки многочисленные травмы.
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