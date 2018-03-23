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Рязанку обвиняют в незаконном получении 1,6 миллиона рублей чернобыльских выплат
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Рязанку обвиняют в незаконном получении 1,6 миллиона рублей чернобыльских выплат 

МедиаРязань 2 часа назад
В отношении рязанки, которая перед родами регистрировалась в населённых пунктах, признанных загрязнёнными после чернобыльской аварии, возбуждено уголовное дело о неправомерном получении пособий, сообщает пресс-центр областной прокуратуры. Предполагается, что ей незаконно выплатили 1,6 миллиона рублей. Дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Советского района Рязани.
С марта 2010 года по август 2015 года женщина была зарегистрирована на станции Голдино Михайловского района. А в период с июля 2010 года по апрель 2013 года ей предоставлялся отпуск по уходу за ребёнком. При обследовании дома по адресу её регистрации было выявлено, что домовладение заросло кустарником, отсутствуют окна, электричество и теплоснабжение.
Кроме того, с января 2014 года по сентябрь 2016 года ей предоставлялся отпуск по уходу за вторым ребёнком. На этот период — с августа 2015 года по март 2017 года — она имела регистрацию в общежитии рабочего посёлка Лесной Шиловского района. Однако, проверка установила, что женщина этому адресу фактически не проживала и не появлялась.
Прокуратура полагает, что оснований для получения ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в двойном размере до достижения им возраста трёх лет рязанка не имела.
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