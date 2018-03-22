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Простое ДТП собрало многокилометровый затор на пр. Стачки в Ростове
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Простое ДТП собрало многокилометровый затор на пр. Стачки в Ростове 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Обычное ДТП сегодня, 22 марта, спровоцировало многокилометровый затор на проспекте Стачки. «Хонда» столкнулась с автомобилем «Вортекс». Ущерб от аварии невелик, но из-за нее осталась заблокированной целая полоса движения. Автомобилисты вынужден ы были стоять от улицы Международной до площади Пятого Донского корпуса. Скорость движения не превышала 3 км\ч, пешеходы покидали пассажирский транспорт и шли пешком.
Ростовчане неоднократно жаловались на большую загруженность транспортной артерии и узость дорожного полотна. Пробки на проспекте стабильно собираются два раза в сутки, в самые часы пик. Не так давно власти предложили решение проблемы, продлив трамвайные маршруты. Однако рядовым автомобилистам эта мера не подходит.
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