Простое ДТП собрало многокилометровый затор на пр. Стачки в Ростове

Обычное ДТП сегодня, 22 марта, спровоцировало многокилометровый затор на проспекте Стачки. «Хонда» столкнулась с автомобилем «Вортекс». Ущерб от аварии невелик, но из-за нее осталась заблокированной целая полоса движения. Автомобилисты вынужден ы были стоять от улицы Международной до площади Пятого Донского корпуса. Скорость движения не превышала 3 км\ч, пешеходы покидали пассажирский транспорт и шли пешком.

Ростовчане неоднократно жаловались на большую загруженность транспортной артерии и узость дорожного полотна. Пробки на проспекте стабильно собираются два раза в сутки, в самые часы пик. Не так давно власти предложили решение проблемы, продлив трамвайные маршруты. Однако рядовым автомобилистам эта мера не подходит.