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Опасная скорость: на донской трассе в аварии погиб водитель и ранена пассажирка легковушки
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Опасная скорость: на донской трассе в аварии погиб водитель и ранена пассажирка легковушки 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 22 марта, утром в Семикаракорском районе на автодороге Ростов — Волгодонск произошла смертельная авария. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, водитель «Хендай-Акцент» не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку.
В этот момент по полосе ехала фура со щебнем. Водитель иномарки не успел увести машину из-под удара. В результате иномарка и большегруз врезались лоб в лоб. Удар был такой силы, что обе машины съехали в кювет. У КАМАЗа оторвался и перевернулся на бок прицеп. От легкового автомобиля осталась груда металлолома.
— Водитель «Хендай» погиб на месте аварии. Пассажирка легкового автомобиля ранена. Женщину отвезли в больницу. По факту ДТП проходит проверка, — отметили в пресс-службе ведомства.
Водитель большегруза не пострадал.
Во вторник на трассе Ростов — Таганрог «Хендай» столкнулся с внедорожником. В результате погибла 23-летняя водитель «корейца». У девушки осталась пятилетняя дочь.
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