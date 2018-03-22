Опасная скорость: на донской трассе в аварии погиб водитель и ранена пассажирка легковушки

Сегодня, 22 марта, утром в Семикаракорском районе на автодороге Ростов — Волгодонск произошла смертельная авария. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, водитель «Хендай-Акцент» не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку.

В этот момент по полосе ехала фура со щебнем. Водитель иномарки не успел увести машину из-под удара. В результате иномарка и большегруз врезались лоб в лоб. Удар был такой силы, что обе машины съехали в кювет. У КАМАЗа оторвался и перевернулся на бок прицеп. От легкового автомобиля осталась груда металлолома.

— Водитель «Хендай» погиб на месте аварии. Пассажирка легкового автомобиля ранена. Женщину отвезли в больницу. По факту ДТП проходит проверка, — отметили в пресс-службе ведомства.

Водитель большегруза не пострадал.