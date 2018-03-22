Группа разбора: ищем виновного в аварии на Объездной, где оба водителя нарушили правила

Каждую неделю в новой рубрике «Группа разбора» вместе с экспертами мы рассматриваем различные ситуации, которые касаются автомобилистов. Это могут быть спорные аварии, проблемы со страховыми компаниями или разногласия с сотрудниками ГИБДД

На этой неделе мы опубликовали видео аварии на Объездной дороге, где водитель Mitsubishi пролетел перекрёсток с Амундсена на красный свет и столкнулся с Toyota Camry. Казалось, что в этом ДТП всё однозначно, но в нашей группе в Facebook (кстати, подписывайтесь на неё) разгорелся любопытный спор. Именно поэтому мы решили обсудить эту аварию, а также этот перекрёсток в «Группе разбора».

Ситуация

Днём на перекрёстке Объездной и Амундсена случилась авария. Её сняла камера видеорегистратора, которая стояла в машине, ехавшей следом за одним из участников.

Схематично это ДТП выглядит так.

На записи видно, что красный сигнал загорается в тот момент, когда Mitsubishi находится в нескольких десятках метров от светофора. Несмотря на это, водитель продолжает движение, не меняя скорости (кстати, перед ним Lexus с номером С 011 ВМ 66 проехал перекрёсток на жёлтый).

Водитель Mitsubishi нажимает на тормоз только в тот момент, когда проезжает светофор и видит, что на Амундсена с Объездной поворачивают фура и Toyota Camry. Но остановиться у Mitsubishi не получается. В итоге Mitsubishi врезается в Toyota, а водитель фуры (он, судя по всему, успел заметить нарушителя) успевает остановиться.

Кстати, для машин, которые едут по Объездной от Московской, зелёный горит чуть дольше.

Но один из подписчиков нашей группы в Facebook обратил внимание, что Toyota повернула налево не из крайнего левого ряда, а из среднего. Тут таким образом нарушают правила регулярно, так как в левом ряду скапливается пробка. Плюс, по его мнению, водитель Toyota выполнял манёвр на высокой скорости, чтобы опередить грузовик.

Мнение экспертов о виновнике ДТП Олег Таратухин, руководитель фонда помощи пострадавшим в ДТП:

— Я не разделяю мнения, что в этом случае вина обоюдная. Тут самое важное, что водитель Mitsubishi не должен был проезжать перекрёсток на красный свет. Также не имеет значения, что Toyota повернула налево не из своего ряда. Теоретически водителя Toyota можно оштрафовать за это, но для определения виновника ДТП это значения не имеет.

Максим Едрышов, автоправозащитник:

— В этом ДТП однозначно виноват водитель Mitsubishi, который нарушил пункт 6.2 ПДД и выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Красный сигнал запрещает движение во всех направлениях. И совершенно неважно, откуда выехала Toyota. Для определения виновника ДТП важно не то, кто сколько пунктов ПДД нарушил, а причинно-следственные связи. Авария произошла не из-за того, что Toyota повернула не из своего ряда, а только потому, что Mitsubishi проехал на красный.

— Из своего ряда Toyota поворачивала или нет — в любом случае это была не такая серьёзная опасность, как проезд Mitsubishi на красный. Чисто теоретически процентов десять вины можно возложить на водителя Toyota. У меня есть версия, что водитель Mitsubishi проехал перекрёсток за компанию с Lexus. Так иногда бывает, что водитель проморгал сигнал светофора и ориентируется на того, кто двигается перед ним.

Мнение экспертов о том, почему на перекрёстке Объездной и Амундсена часто происходят аварии

Олег Таратухин:

— Думаю, что тут вопрос в культуре вождения. Никаких иных причин, что тут часто происходят аварии, нет. Тут прекрасная дорога, хорошая видимость.

Максим Едрышов:

— Это большой перекрёсток, с интенсивным движением, а потому здесь больше вероятность, что кто-то из водителей захочет проскочить его на жёлтый или красный, а не стоять. При этом на аварийности никак не сказывается, что с одной стороны на Объездной зеленый горит чуть дольше. Такая практика активно используется у нас в городе.

Дмитрий Ларионов:

— Когда речь идёт о таком оживлённом перекрёстке, то чисто математически вероятность аварий там больше. Это ДТП тут случилось не из-за сложности перекрёстка, а потому, что один из участников проехал его на красный свет.

В прошлых выпусках «Группы разбора» мы выясняли, кто виноват в аварии на ВИЗе. Также расказывали об опыте екатеринбуржца, который защитил свой двор от автохамов, установив запрещающие парковку знаки. Теперь нарушителей там увозят на эвакуаторе.