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Микроавтобус и кроссовер разбились по дороге в посёлок Морозова
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Микроавтобус и кроссовер разбились по дороге в посёлок Морозова 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Об аварии, которая случилась около 11 часов утра по дороге в посёлок имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти, рассказали очевидцы.
По словам автолюбителей, основной причиной ДТП стала скользкая дорога. Не справившись с управлением, водитель кроссовера частично выехал на встречную полосу, где по касательной встретился с микроавтобусом. В результате аварии водитель кроссовера, по предварительным данным, получил лёгкие травмы, чего не скажешь про его автомобиль, которые повредился довольно серьёзно.
Ранее 22 марта рейсовый автобус протаранил фуру на трассе М-10 в поселке Ушаки Тосненского района.
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