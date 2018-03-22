Микроавтобус и кроссовер разбились по дороге в посёлок Морозова

Об аварии, которая случилась около 11 часов утра по дороге в посёлок имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти , рассказали очевидцы.

По словам автолюбителей, основной причиной ДТП стала скользкая дорога. Не справившись с управлением, водитель кроссовера частично выехал на встречную полосу, где по касательной встретился с микроавтобусом. В результате аварии водитель кроссовера, по предварительным данным, получил лёгкие травмы, чего не скажешь про его автомобиль, которые повредился довольно серьёзно.

Ранее 22 марта рейсовый автобус протаранил фуру на трассе М-10 в поселке Ушаки Тосненского района.