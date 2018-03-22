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В Самаре 46-летний водитель пострадал в ДТП на ул. Мориса Тореза
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В Самаре 46-летний водитель пострадал в ДТП на ул. Мориса Тореза 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Авария с участием двух автомобилей произошла 21 марта в областном центре. По данным ГУ МВД России по Самарской области, в дневное время водитель ГАЗ-33021 следовал по ул. Мориса Тореза со стороны Авроры. В районе дома № 58 мужчина, по предварительной версии, допустил столкновение с легковушкой «Лада Самара», которая на тот момент планировала поворот налево. Силы удара хватило, чтобы обе машины оказались на засыпанной снегом обочине. Во время столкновения 46-летний рулевой «Самары» получил травму плеча и был госпитализирован в медучреждение. Сотрудники полиции примут процессуальное решение после проверки.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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