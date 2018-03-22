Ещё
В Самаре на ул. Мориса Тореза грузовой ГАЗ 33021 протаранил ВАЗ 2115
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре на ул. Мориса Тореза грузовой ГАЗ 33021 протаранил ВАЗ 2115 

АиФ-Самара 59 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 21 марта, в 13:40 в Самаре, 36-летний мужчина, управлявший грузовиком ГАЗ 33021, следуя по улице Мориса Тореза со стороны улицы Авроры, напротив дома №58 столкнулся с автомашиной ВАЗ 2115, двигавшейся в попутном направлении и поворачивающей налево, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
После столкновения обе машины наехали на снежный вал.
В результате дорожной аварии находившийся за рулём ВАЗ 2115 46-летний мужчина получил травму плеча. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
АиФ-Самара: последние новости
В больнице от травм скончался строитель «Самара Арены» В Сызрани погибли два работника депо при сходе порожних грузовых вагонов В Самаре на Заводском шоссе трамвай №3 столкнулся с фурой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»142
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах144
Офицеры МВД подрались на совещании88
С IKEA можно попрощаться8
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»199
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
02:53
«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
Политика В мире
02:55
Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
Политика Происшествия
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
01:18
Москвичам обозначили сроки прихода весны
Общество Новости Москвы
00:49
При «нападении» на РФ подлодка ВМС США вмёрзла в лёд
Происшествия Армия
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение