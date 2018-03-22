В Самаре на ул. Мориса Тореза грузовой ГАЗ 33021 протаранил ВАЗ 2115

В среду, 21 марта, в 13:40 в Самаре , 36-летний мужчина, управлявший грузовиком ГАЗ 33021, следуя по улице Мориса Тореза со стороны улицы Авроры, напротив дома №58 столкнулся с автомашиной ВАЗ 2115, двигавшейся в попутном направлении и поворачивающей налево, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

После столкновения обе машины наехали на снежный вал.

В результате дорожной аварии находившийся за рулём ВАЗ 2115 46-летний мужчина получил травму плеча. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.