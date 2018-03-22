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На Кубани пострадавшего в ДТП 11-летнего мальчика спасли после клинической смерти
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На Кубани пострадавшего в ДТП 11-летнего мальчика спасли после клинической смерти 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. Бригада опытных фельдшеров забрала с места ДТП сбитого мальчика и на реанимобиле повезла 11-летнего ребенка в Краевую клиническую больницу, где уже готовились к приему юного пациента. Вот как рассказывает о тех страшных минутах сотрудник Регионального центра медицины катастроф Виктория Лящина.
— Когда мы приехали на место аварии, ребенок лежал на обочине с множественными травмами. Позже выяснилось, что ему всего 11 лет. Мы сделали все возможное, в том числе, с помощью вакуумного матраса мы перенесли его в машину, сразу начали восполнять объем циркулирующей крови, ввели обезболивающее и подключили аппаратуру для мониторинга, а потом, включив спецсигнал, рванули в расположенную неподалёку к нам краевую больницу.
Однако по дороге у мальчика происходит остановка сердца и клиническая смерть. Фельдшеры бригады Виктория Лащина и Олег Латенко тут же приступили к непрямому массажу сердца. Была обеспечена проходимость дыхательных путей и введен адреналин. Медики непрерывно реанимировали ребенка, пока он находился в состоянии клинической смерти. Вторая доза адреналина и весь комплекс расширенной сердечно-легочной реанимации фельдшерами — и сердце снова забилось. Монитор показал заветные показатели — дыхание и пульс есть. К этому моменту бригада уже приехала в краевую клинику, где врачи уже были готовы принять тяжелого пациента, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Из-за серьезности травмы головы мальчика оперировали не сразу. Сначала ему провели комплексную диагностику. После стабилизации состояния мальчик был переведен в Детскую краевую больницу средствами санавиации, поскольку требовалось непрерывное проведение искусственной вентиляции легких.
Благодаря стараниям врачей через несколько дней мальчик пришел в себя и начал дышать самостоятельно, а спустя дне недели он был выписан из больницы. И хоть ему еще требуется долгое восстановление, жизни ребенка уже ничего не угрожает.
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