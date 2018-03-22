В Челябинске судебные приставы задержали пьяного водителя большегруза

Благодаря бдительности и неравнодушию судебных приставов Тракторозаводского отдела города Челябинска на главной улице столицы Южного Урала задержан и передан ГИБДД нетрезвый водитель грузовика.

20 марта 2018 года судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Тракторозаводского отдела вместе с водителем служебного автомобиля были как всегда с раннего утра на ногах: в перечне дел — несколько принудительных приводов по постановлениям федеральных судей, а также визиты и принудительная доставка в суд должников по алиментам. Двигаясь на автомобиле по улице Линейной в сторону проспекта Ленина, машина приставов вынуждена были пристроиться в «хвост» странного кортежа, возглавляемого нещадно чадящим и мотающимся из стороны в сторону грузовиком Volvo.

«Тянущиеся за ним автомобили с опаской, медленно объезжали «соучастника» дорожного движения, вскоре к нему приблизилась и машина судебных приставов. Остановившись перед светофором на перекрестке проспекта Ленина и улицы Героев Танкограда параллельно с грузовиком, приставы увидели, что его водитель даже сидит за рулем с трудом: его качало из стороны в сторону. За перекрестком приставы заставили водителя, который в утренний час пик явно намеревался ехать в сторону центра Челябинска, прижать машину к обочине и потребовали от шофера выйти, одновременно вызвав экипаж ГИБДД», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области

Водитель отказывался покинуть кабину, бормоча невразумительные аргументы, но приставы убедили его подчиниться им. Мужчину, от которого исходил стойкий запах алкоголя, передали прибывшему экипажу ДПС, позже в отдел судебных приставов поступило сообщение о результатах медицинского освидетельствования — высокая степень опьянения, в отношении водителя составлен протокол, к которому приобщен и рапорт приставов.

Следует отметить, что это не первая ситуация, когда судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, находясь на работе и даже во внеслужебное время, не ограничиваются только своими прямыми служебными обязанностями, но и проявляют неравнодушие и готовность предотвратить правонарушения на дорогах с участием пьяных водителей во избежание трагедий на дорогах.