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На видео попало, как воронежцы помогли сбитому иномаркой пешеходу
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На видео попало, как воронежцы помогли сбитому иномаркой пешеходу 

Вести Воронеж 27 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
В Воронеже автомобилист на Toyota Corolla сбил мужчину прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла в среду, 21 марта, около 18:00 на улице Ломоносова. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как после ДТП вокруг пострадавшего собрались горожане. Люди накрыли мужчину тёплыми вещами, а когда приехала «скорая» они помогли погрузить несчастного на носилки. Как рассказали «Вести-Воронеж» в управлении ОБДПС ГИБДД по городу, под колёса авто угодил 54-летний мужчина. С места ДТП его госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у горожанина сочетанную травму. По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции просят жителей региона быть осторожными на дороге, особенно учитывая сложившиеся погодные условия. Водителям обязательно нужно снижать скорость перед «зебрами» и быть предельно внимательными. Пешеходов же просят всегда переходить дорогу в положенном месте и даже там следить — точно ли вас пропускают автомобилисты.
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