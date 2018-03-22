Утреннее ДТП спровоцировало большую пробку на кольце на Воскресенской

Две машины столкнулись прямо посреди кольца на Воскресенской около 9 утра. Из-за ДТП сразу образовалась большая пробка, сообщают очевидцы.

— Стукнулись неплохо, не просто царапинки, посерьезнее повреждения. Точно видела, что одна из машин — «пятнашка». Рядом произошла вторая авария, буквально когда я уже фоткала, там пробка, все спешат, вот они и зацепились. Не знаю, они там сами разошлись по протоколу или с ГАИ , — рассказала очевидица обеих аварий Наталья.

Судя по фото, сотрудники ДПС всё же выезжали на место аварии

В городском ГИБДД 29.ru сообщили, что информации о подобном ДТП не поступало.