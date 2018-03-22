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Утреннее ДТП спровоцировало большую пробку на кольце на Воскресенской
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Утреннее ДТП спровоцировало большую пробку на кольце на Воскресенской 

29.ru 32 минуты назад
Фото: 29.ru
Две машины столкнулись прямо посреди кольца на Воскресенской около 9 утра. Из-за ДТП сразу образовалась большая пробка, сообщают очевидцы.
— Стукнулись неплохо, не просто царапинки, посерьезнее повреждения. Точно видела, что одна из машин — «пятнашка». Рядом произошла вторая авария, буквально когда я уже фоткала, там пробка, все спешат, вот они и зацепились. Не знаю, они там сами разошлись по протоколу или с ГАИ, — рассказала очевидица обеих аварий Наталья.
Судя по фото, сотрудники ДПС всё же выезжали на место аварии
В городском ГИБДД 29.ru сообщили, что информации о подобном ДТП не поступало.
— Ближайшая авария по нашим сводкам — на перекрестке Северодвинской и Обводного. ДТП на Воскресенской без пострадавших, поэтому участие наше там не требовалось, — прокомментировал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Архангельску Алексей Лукичев.
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