В Ростове автомойщик угнал мерседес клиента и врезался на нем в забор

Разбитую машину вместо отмытой увидел клиент автомойки в Ростове. Хозяин Mercedes-Benz оставил машину и ключи на автомойке, для того чтобы работники ее помыли. Однако, когда вернулся — иномарки не обнаружил. Выяснилось, что работник автомойки решил съездить на дорогом автомобиле за сигаретами, но не справился с управлением. Иномарка врезалась в забор и сильно пострадала.

Хозяин мерседеса обратился в полицию с заявлением об угоне транспортного средства. В настоящее время виновник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Автомобиль же возвращен законному владельцу.