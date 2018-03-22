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В Ростове автомойщик угнал мерседес клиента и врезался на нем в забор
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В Ростове автомойщик угнал мерседес клиента и врезался на нем в забор 

Деловое сообщество 33 минуты назад
Разбитую машину вместо отмытой увидел клиент автомойки в Ростове. Хозяин Mercedes-Benz оставил машину и ключи на автомойке, для того чтобы работники ее помыли. Однако, когда вернулся — иномарки не обнаружил. Выяснилось, что работник автомойки решил съездить на дорогом автомобиле за сигаретами, но не справился с управлением. Иномарка врезалась в забор и сильно пострадала.
Хозяин мерседеса обратился в полицию с заявлением об угоне транспортного средства. В настоящее время виновник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Автомобиль же возвращен законному владельцу.
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