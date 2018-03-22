Автобус и троллейбус остались без окон после аварии на Станиславского

Днём 22 марта на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автобус № 189 и троллейбус № 24.

Авария произошла около 11:30 недалеко от остановки «Вертковская».

«Водитель автобуса при подъезде на остановку не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с троллейбусом, который стоял, высаживал пассажиров. Автобус на снегу не смог затормозить», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».

По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.

На днях на улице Дуси Ковальчук столкнулись Mazda, автобус № 14 и троллейбус № 24. Из-за заблокированных дверей водитель автобуса не смог попасть в салон.