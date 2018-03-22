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В Подмосковье в 2017 году снизилась смертность от ДТП
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В Подмосковье в 2017 году снизилась смертность от ДТП 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения по Московской области Виктор Кузнецов отчитался об итогах работы службы за прошлый год на заседании Мособлдумы. Об этом сообщил телеканал «360».
Подмосковье находится на 47 месте в рейтинге регионов РФ по показателю смертности от ДТП. В 2017 году он снизился на 10%. Кузнецов отметил, что за два месяца этого года этот показатель снизился на 13%.
По словам Кузнецова, в 2017 году смертность на региональных дорогах от столкновений снизилась на 16%, от наезда на пешеходов — на 17%. Сообщается, что в 2017 году шли активные работы по снижению смертности. 89 дорог в регионе были отмечены как аварийные. В полном объеме были обследованы трассы М5 «Урал» и М7 «Волга». Частичное обследование затронуло А103 «Щелковское шоссе» и М1 «Беларусь».
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