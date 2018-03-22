В Подмосковье в 2017 году снизилась смертность от ДТП

Подмосковье находится на 47 месте в рейтинге регионов РФ по показателю смертности от ДТП. В 2017 году он снизился на 10%. Кузнецов отметил, что за два месяца этого года этот показатель снизился на 13%.

По словам Кузнецова, в 2017 году смертность на региональных дорогах от столкновений снизилась на 16%, от наезда на пешеходов — на 17%. Сообщается, что в 2017 году шли активные работы по снижению смертности. 89 дорог в регионе были отмечены как аварийные. В полном объеме были обследованы трассы М5 «Урал» и М7 «Волга». Частичное обследование затронуло А103 «Щелковское шоссе» и М1 «Беларусь».