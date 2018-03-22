Смертность от ДТП в Подмосковье снизилась на 10% в 2017 году

По итогам 2017 года на территории Московской области показатель смертности на дорогах снизился на 10%. В рейтинге субъектов Российской Федерации Подмосковье занимает 47 место. Также Кузнецов отметил, что по итогам первых двух месяцев 2018 года смертность от ДТП на территории региона снизилась на 13%.

В 2017 году как аварийные были отмечены 89 дорог. В прошлом году активно велись работы по снижению смертности от ДТП на федеральных и муниципальных дорогах. В полном объеме были обследованы трассы

«Урал»,

«Волга». Частично обследованы автодороги

А-103 «Щелковское шоссе» и «Беларусь». Также в 2017 году были обследованы дороги в 20 муниципалитетах региона.

Виктор Кузнецов отметил, что в 2017 году показатель смертности на региональных дорогах от столкновений снизился на 16%, от наезда на пешеходов — на 17%.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Подмосковье отремонтировали три тысячи километров дорог. Движение запустили по двум развязкам, четырем путепроводам и восьми мостам. Меры существенно улучшили транспортную доступность и снизили нагрузку на проблемные участки магистралей.