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Смертность от ДТП в Подмосковье снизилась на 10% в 2017 году
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Смертность от ДТП в Подмосковье снизилась на 10% в 2017 году 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
На заседании Московской областной думы начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения по Московской области Виктор Кузнецов подвел итоги работы службы за 2017 год.
По итогам 2017 года на территории Московской области показатель смертности на дорогах снизился на 10%. В рейтинге субъектов Российской Федерации Подмосковье занимает 47 место. Также Кузнецов отметил, что по итогам первых двух месяцев 2018 года смертность от ДТП на территории региона снизилась на 13%.
В 2017 году как аварийные были отмечены 89 дорог. В прошлом году активно велись работы по снижению смертности от ДТП на федеральных и муниципальных дорогах. В полном объеме были обследованы трассы
«Урал»,
«Волга». Частично обследованы автодороги
А-103  «Щелковское шоссе» и  «Беларусь». Также в 2017 году были обследованы дороги в 20 муниципалитетах региона.
Виктор Кузнецов отметил, что в 2017 году показатель смертности на региональных дорогах от столкновений снизился на 16%, от наезда на пешеходов — на 17%.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в Подмосковье отремонтировали три тысячи километров дорог. Движение запустили по двум развязкам, четырем путепроводам и восьми мостам. Меры существенно улучшили транспортную доступность и снизили нагрузку на проблемные участки магистралей.
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