Челябинцу, сбившему на «Газели» юного хоккеиста «Трактора», ужесточили приговор

Челябинский облсуд ужесточил приговор 32-летнему водителю «Газели» Андрею Злобину , который осенью 2016 года сбил на пешеходном переходе 12-летнего нападающего юношеской команды «Трактора». Также он должен будет выплатить пострадавшему школьнику 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом 74.ru сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Авария произошла 18 ноября 2016 года в 6:25 на улице Хохрякова. Мальчик вместе с папой шёл на остановку, чтобы отправиться на тренировку в ледовую арену «Трактор», когда на нерегулируемом пешеходном переходе попал под колёса «Газели». Отец шестиклассника чуть замешкался на остановке, когда ребёнок сделал шаг на проезжую часть, и даже не успел окликнуть его, увидев приближающийся транспорт.

Школьника в коме доставили в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб мозга тяжёлой степени, ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Сразу после происшествия родные сообщали 74.ru, что врачам пришлось побороться за его жизнь. ДТП подорвало здоровье школьника, который до этого активно занимался спортом и входил в основной состав команды «Белые медведи» хоккейного клуба «Трактор».

Водитель уверял, что мальчик внезапно выскочил на дорогу из-за стоявшего на обочине автобуса, причём сделал это якобы вне «зебры». Эту версию первоначально озвучивали в ГИБДД . Но во время следствия и суда удалось установить, что ДТП случилось в зоне пешеходного перехода. Мальчик был в светлой одежде со световозвращающими вставками на куртке.

30 января Тракторозаводский райсуд признал Андрея Злобина виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему (часть 1 статьи 264 УК) и приговорил его к году ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Суд постановил виновнику ДТП компенсировать причинённый ребёнку материальный ущерб, но отказал в удовлетворении иска матери мальчика о взыскании 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Прокурор с таким решением не согласился и обжаловал его в Челябинский облсуд. В апелляционном представлении он просил увеличить наказание водителю и удовлетворить требования потерпевшей о возмещении морального вреда.

— Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора и изменила приговор в отношении Злобина, запретив ему садиться за руль в течение трёх лет, — рассказала Наталья Мамаева . — Также с осуждённого взыскали в счёт возмещения морального вреда 700 тысяч рублей.

Юные хоккеисты не в первый раз становятся пострадавшими в ДТП в Тракторозаводском районе. В октябре 2015 года аналогичная ситуация произошла с 10-летним вратарём команды «Сигнал» Сашей Чубаревым, переходившим дорогу на зелёный сигнал светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Героев Танкограда. Его тоже сбила «Газель». Водитель Антон Школьный проигнорировал знак «Дети» и проехал перекрёсток на жёлтый свет. В результате ребёнок получил переломы костей таза и тяжёлую травму головы.

При похожих обстоятельствах добиться наказания для виновника ДТП семье так и не удалось. В возбуждении уголовного дела дважды отказывали. Расследование начали по поручению прокурора области после публикации 74.ru. Антон Школьный свою вину не признавал. А в ноябре прошлого года Тракторозаводский райсуд прекратил уголовное дело в отношении него за истечением срока давности привлечения к ответственности.

В ноябре мама мальчика подала гражданский иск о взыскании cо Школьного компенсации. Дело сейчас рассматривает Тракторозаводский райсуд.