Названа стоимость проезда по всей трассе М‐11 из Москвы в Санкт‐Петербург

В пределах двух тысяч рублей. Это для первой тарифной группы, легковой. Это действительно конкурентоспособно

— Сергей Кельбах.

Также Кельбах добавил, что дорога будет сдана в эксплуатацию в конце 2018 года.

Скоростная автомобильная дорога М11 «Москва —

» протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность трассы составит 669 километров.

Ранее

премьер-министр

России Дмитрий Медведев издал приказ о создании на трассе