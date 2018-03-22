Названа стоимость проезда по всей трассе М‐11 из Москвы в Санкт‐Петербург 

Председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах рассказал, что стоимость проезда по трассе М11 «Москва ‐ Санкт‐Петербург» для легковых автомобилей составит порядка двух тысяч рублей. Об этом сообщил «РосБалт».
В пределах двух тысяч рублей. Это для первой тарифной группы, легковой. Это действительно конкурентоспособно
— Сергей Кельбах.
Также Кельбах добавил, что дорога будет сдана в эксплуатацию в конце 2018 года.
Скоростная автомобильная дорога М11 «Москва —
» протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность трассы составит 669 километров.
Ранее
премьер-министр
России Дмитрий Медведев издал приказ о создании на трассе
двух платных участков: с 208-ого 258-й километр в Тверской области и с 334-ого 543-й — в Новгородской области.
До 31 марта все водители, у которых на автомобиле установлен транспондер, продолжат бесплатно проезжать по платному участку трассы Москва — Солнечногорск. Бесплатный проезд доступен для владельцев машин группы с 1:00 до 6:00. В остальное время транспондер снижает стоимость поездки на 20–60% в зависимости от частоты пользования трассой.