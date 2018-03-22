На М-2 «Крым» Changan на «встречке» протаранил автоледи на Mazda

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в Орловской области накануне, 21 марта.

По информации пресс-службы ГИБДД, около 18 часов водитель автомобиля Changan ехал со стороны Москвы Орёл . В районе 343 км трассы «Крым» он нарушил правила дорожного движения. Выехав на встречную полосу, он протаранил автомобиль Mazda под управлением 27-летней девушки.

В результате аварии водитель Mazda была травмирована и самостоятельно обратилась в больницу Мценска . После осмотра медиками, девушка была отпущена на амбулаторное лечение.

Всего за минувшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения, погибших нет.