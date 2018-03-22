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На М-2 «Крым» Changan на «встречке» протаранил автоледи на Mazda
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На М-2 «Крым» Changan на «встречке» протаранил автоледи на Mazda 

РИА 57 53 минуты назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в Орловской области накануне, 21 марта.
По информации пресс-службы ГИБДД, около 18 часов водитель автомобиля Changan ехал со стороны Москвы в Орёл. В районе 343 км трассы «Крым» он нарушил правила дорожного движения. Выехав на встречную полосу, он протаранил автомобиль Mazda под управлением 27-летней девушки.
В результате аварии водитель Mazda была травмирована и самостоятельно обратилась в больницу Мценска. После осмотра медиками, девушка была отпущена на амбулаторное лечение.
Всего за минувшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения, погибших нет.
Сообщение На М-2 «Крым» Changan на «встречке» протаранил автоледи на Mazda появились сначала на РИА 57.
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