Названа стоимость проезда по всей трассе Москва — Санкт-Петербург

Дорога из Москвы Санкт-Петербург по новой магистрали М11 обойдется владельцу легковой машины в 2000 рублей. Об этом информирует RNS со ссылкой на главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха . Отметим, что пять лет назад была обещана цена в 1400 рублей.

Чиновник отметил, что среднее время в пути между двумя столицами с учетом остановок составит около шести часов. Движение на всех участках трассы будет открыто в декабре 2018 года за исключением северного обхода Твери . Движение на нем будет осуществляться по реконструируемому бесплатному участку трассы М10. Изначально планировалось, что полностью дорога будет готова к летнему мировому первенству по футболу, которое пройдет в России , однако в срок проект не уложился.

Глава «Автодора» отметил, что значительную часть на трассе М11 будут составлять транзитные автомобили, в том числе жителей Петербурга, которые регулярно ездят на работу в Москву. В настоящее время пользователи платных участков федеральных трасс «Автодора» приобрели почти 483 тысячи транспондеров, а к концу года количество транспондеров может вырасти до миллиона штук.

Расчетная скорость движения составит 150 км/ч, а количество полос от четырех до десяти на разных участках.