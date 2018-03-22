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В страшной аварии на СХИ в Волгограде пострадала семья из четырех человек
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В страшной аварии на СХИ в Волгограде пострадала семья из четырех человек 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде полицейские озвучили обстоятельства аварии, произошедшей вчера, 21 марта, на проспекте Университетском недалеко от СХИ. «Лада-Приора» и «Тойота-Королла» столкнулись по вине водителя отечественной легковушки. В результате в больнице оказалась семья из четырех человек.
Двое детей — 3-летний мальчик и 9-летняя девочка, а также их отец и мать, вчера, 21 марта, оказались в больнице Волгограда после аварии на проспекте Университетском. Вчера V1.ru сообщал о происшествии со слов очевидцев. Сегодня обстоятельства страшной аварии озвучили в Главке.
— В 21:00 32-летний водитель «Лады-Приоры» на проспекте Ленина по направлению со стороны улицы Сухова в сторону Кабардинской выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Королла», — рассказали V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — За рулем иномарки находился 38-летний мужчина. Кроме этого, в «Тойоте» были двое детей и женщина.
В результате аварии сильнее всего пострадал водитель иномарки. Мужчина сейчас находится в больнице в состоянии комы. Его супруга и двое детей тоже в больнице под наблюдением медиков.
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