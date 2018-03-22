Челябинец ответит в суде за ДТП с детской футбольной командой

Напомним, ДТП произошло 12 сентября прошлого года на Троицком тракте в Советском районе. Как рассказывал первый замгубернатора Челябинской области Евгений Редин , фургон Ford с детьми стоял на красный сигнал светофора и в нее въехал грузовик. Автобус по инерции ударил впередистоящий Mitsubishi. салоне Ford находилось 18 пассажиров, в том числе 17 воспитанников детской футбольной команды. Ребята ехали из Златоуста Челябинск на соревнования. Дети получили травмы и ушибы разной степени тяжести. Некоторые были доставлены в больницу. Водитель грузовой машины свою вину в совершении преступления признал. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска. Фото: pixabay.com