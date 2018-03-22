Челябинец ответит в суде за ДТП с детской футбольной командой 

Напомним, ДТП произошло 12 сентября прошлого года на Троицком тракте в Советском районе.
Как рассказывал первый замгубернатора Челябинской области Евгений Редин, фургон Ford с детьми стоял на красный сигнал светофора и в нее въехал грузовик. Автобус по инерции ударил впередистоящий Mitsubishi.
В салоне Ford находилось 18 пассажиров, в том числе 17 воспитанников детской футбольной команды. Ребята ехали из Златоуста в Челябинск на соревнования.
Дети получили травмы и ушибы разной степени тяжести. Некоторые были доставлены в больницу.
Водитель грузовой машины свою вину в совершении преступления признал.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска.
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